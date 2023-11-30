Ситуация на Востоке: военный о влиянии погодных условий на действия окупантов

Российские оккупантыпродолжают попытки наступать на Восточном направлении. Враг пытался перехватить инициативу и продвигаться. Все попытки захватчиков были тщетны.

Об этом рассказал военнослужащий Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.

“Несмотря на это враг, к сожалению, продолжает давить, оказывать огневое влияние. У окупантов есть достаточное количество боеприпасов ко всему вооружению от автоматов до крупнокалиберной артиллерии. Они продолжают относительно беспорядочно обстреливать мирные города, территории, посадки, села, поля, все разрушать», — отметил он.

Погодные условия ограничивают действия врага

Владимир Назаренко отметил, что нынешние погодные условия достаточно сильно ограничивают действия оккупантов. Любые активные действия нуждаются в активной логистике. Однако, несмотря на такую погоду, боевые столкновения продолжаются постоянно.

Сейчас относительно плюсовая температура, когда тает снег, дороги очень сильно усложняют возможности врага. Но, несмотря на это, они с применением большого количества окупантов продолжают давить. Ситуация не утихает ни на час. То есть, это постоянное боевое столкновение, которое длится месяцами”, — объяснил военный.

Напомним, сутки назад, 29 ноября, на Таврическом направлении зафиксировано 45 боевых столкновений между ВСУ и армией РФ. Украинские бойцы в дальнейшем держат оборону Авдеевки, в то же время кафиры активизировались на Запорожье.

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