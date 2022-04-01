Ситуация на Юге и Донбассе остается крайне сложной — Зеленский

На Донбассе, в Мариуполе, Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов.
Ситуация на Южном направлении и на Донбассе остается очень сложной.
Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем обращении вечером 31 марта.
"Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области. Пытаются организовать там какие-то непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие", — отметил глава государства.
Зеленский убежден, что для оккупантов такие действия бесперспективны. Ведь чем больше они будут проявлять в регионе свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самих россиян.
"Ибо кто еще заплатит за оккупацию чужой земли?", — говорит президент.
Также на Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Зеленский заверил, что украинцы будут защищаться и делать все возможное, чтобы остановить оккупантов.
Напомним, что Владимир Зеленский сравнил российских оккупантов с потусторонними чудовищами.
Читайте также: