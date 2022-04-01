Ситуация на Юге и Донбассе остается крайне сложной — Зеленский

Ситуация на Юге и Донбассе остается крайне сложной — Зеленский

На Донбассе, в Мариуполе, Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов.

Ситуация на Южном направлении и на Донбассе остается очень сложной.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем обращении вечером 31 марта.

"Захватчики направляют свой больной креатив на временно оккупированные районы Херсонской области. Пытаются организовать там какие-то непонятные структуры, пытаются придумать, как закрепить там свое присутствие", — отметил глава государства.

Зеленский убежден, что для оккупантов такие действия бесперспективны. Ведь чем больше они будут проявлять в регионе свою активность, тем серьезнее в итоге будут потери самих россиян.

"Ибо кто еще заплатит за оккупацию чужой земли?", — говорит президент.

Также на Донбассе, в Мариуполе, на Харьковском направлении российские войска накапливают потенциал для ударов. Зеленский заверил, что украинцы будут защищаться и делать все возможное, чтобы остановить оккупантов.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг" – обращение Зеленского по итогам 36-го дня войны

Напомним, что Владимир Зеленский сравнил российских оккупантов с потусторонними чудовищами.

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