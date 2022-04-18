Ситуация на юге: украинская артиллерия попала более чем в 100 целей оккупантов

Ситуация на юге: украинская артиллерия попала более чем в 100 целей оккупантов

Украинские защитники на юге уничтожили 60 оккупантов и 16 единиц военной техники врага.

Российские кафиры не прекращают попытки возобновить контроль над Александровкой в Херсонской области, но безуспешно.

Об этом говорится в возведении оперативного командования "Юг" о ситуации в регионе за минувшие сутки, 17 апреля.

Украинские защитники уничтожили разведгруппу оккупантов. Враг в течение суток провел более 30 обстрелов украинских позиций.

Артиллерия и другие подразделения группировки украинских войск нанесли поражение более ста целей противника в зоне столкновения.

Общие потери захватчиков составили:

60 оккупантов ;

; 16 единиц военной техники, среди которых: 3 танка, 4 реактивных системы залпового огня, 7 бронированных машин пехоты и десанта и другая автотехника.

Корабельная группировка в Черном море продолжает ведение разведки, а также психологическое и стратегическое давление угрозами ракетных ударов.

В Одесской области СБУ нейтрализовала агентурную сеть, работавшую на страну-агрессорку, и задержала трех ее агентов. Они собирали разведданные: о военных формированиях в Одесской области, расположении блокпостов, волонтерских центров, настроения местных. При необходимости – отправляли фотоотчеты.

Напомним, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили самолет, три вертолета и беспилотник оккупантов.

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