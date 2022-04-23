Ситуация на юге Украины: оккупанты бьют ракетами и готовятся выйти к границам Херсонской области

Ситуация на юге Украины: оккупанты бьют ракетами и готовятся выйти к границам Херсонской области

Российские военные пытаются вести оборону на временно занятых рубежах Херсонской и Николаевской областей и, вероятно, готовятся к выходу на административные границы Херсонской области.

В то же время, в Черноморской операционной зоне и в Одесском регионе продолжает находиться корабельная группа российского флота. Так что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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"Обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряжена. В Херсонской и Николаевской областях противник продолжает оборонительные действия на занятом рубеже, подтягивает и переформатирует силы, предположительно готовясь к выходу к админграницам Херсонской области", — говорится в сообщении.

Населённые пункты, находящиеся под контролем россиян, оккупанты покрывают артиллерийско-минометными обстрелами. Так захватчики оказывают огненное и психологическое давление на гражданских, запугивая и склоняясь к восприятию оккупационных властей. Также оккупанты продолжают вести пропаганду "референдума" и создание псевдореспублики.

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по Николаеву. Так, в 5:00 вражеский боеприпас попал в жилой многоквартирный дом. В результате взрыва повреждена троллейбусная линия электропередач, разрушено заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя.

Однако украинские ракетно-артиллерийские подразделения ночью поразили 13 целей противника. В районе Александровки уничтожен вражеский танк Т-72 и две БМП. Кроме того, уничтожены 15 оккупантов.

Напомним, ранее также советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что на Херсонском направлении российские оккупанты пытаются выйти на административные границы области.

Выехавший из оккупированного Херсона волонтер рассказал о ситуации в городе

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