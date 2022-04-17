Ситуация на юге: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и много вражеской техники, в том числе "Грады"

Ситуация на юге: ВСУ уничтожили 36 оккупантов и много вражеской техники, в том числе "Грады"

В свою очередь россияне нанесли ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня по Николаевщине.

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты юга Украины артиллерийским огнем и ракетами.

Об этом говорится в своде Оперативного командования "Юг" о ситуации в регионе.

За прошедшие сутки по Николаевщине россияне нанесли ракетный удар 5 крылатыми ракетами и системами залпового огня. Была повреждена инфраструктура, но нет потерь.

В Херсонской области основные усилия враг сосредоточил на попытках установления контроля над областью и удержании занятых позиций.

Оккупаты продолжают давить психологически, распространяя вещание своих пропагандистских телеканалов, распространяют фейки о войне в Украине. В то же время, продолжается запугивание и террор гражданского населения.

За прошлые сутки на юге украинские военные уничтожили:

36 оккупантов,

13 единиц техники, среди которых боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки (САУ) и 2 реактивные системы залпового огня "Град".

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне системно проводит разоблачение надводной обстановки и разведку. Вероятность ракетных ударов сохраняется на достаточно высоком уровне.

Напомним, что за сутки Воздушные силы уничтожили самолет, вертолет, БпЛА и сбили шесть крылатых ракет.

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