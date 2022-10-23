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Ситуация на южнобугском направлении фронта "напряженная и сложная" — ВСУ

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Ситуация на южнобугском направлении фронта "напряженная и сложная" — ВСУ

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ контролируют ситуацию, а войска РФ пытаются удержать занятые рубежи.

По состоянию на 13:00 22 октября ситуация на южнобузском направлении фронта – напряженная и сложная. Однако она уверенно контролируется украинскими Силами обороны. Войска РФ продолжают вести оборонные действия и пытаются удержать занятые рубежи.

Об этом говорится в сводке Оперативного командования "Південь" Вооруженных сил Украины.

На протяжении ночи враг наносил огневое поражение украинским войскам с применением авиации, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов вдоль всей линии боевого столкновения. Обстрелам подверглись также территориальные общини Николаевского, Баштанского и Берисласского районов.

Для уточнения положения войск ВСУ и корректировки огня артиллерии замечены полеты беспилотных воздушных шпионов вдоль линии столкновения на стыке Херсона и Николаева.

В ночь на 23 октября юг страны РФ массированно атаковала ударными дронами типа "Shahed-136". Силами и средствами обороны было уничтожено 14 баражирующих боеприпасов над Николаевской областью, еще один – над Никопольским районом Днепропетровской области.

Три российских дрона повредили объект критической инфраструктуры в Николаевском районе.

Зенитными управляемыми ракетами системы С-300 РФ нанесла удар по жилым кварталам Николаева и Галицыновской общине области. Ракеты попали в многоквартирные дома областного центра, повреждена теплотрасса. Ранения получили пятеро жителей домов. Также разрушено складское здание частного предприятия. На месте попадания возник пожар, оперативно ликвидированный подразделениями ГСЧС. Пострадали гражданские сотрудники.

В Марганецкой общине Никопольщины ночью продолжался обстрел из реактивных систем залпового огня "Ураган" и артиллерийских систем 152 калибра. Люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

Утром, применив те же "Ураганы", российские войска атаковали Никополь. В результате были ранены шесть мирных жителей города. Повреждены жилые дома, детский сад и несколько частных предприятий.

Артиллеристы и ракетчики Сил обороны, в течение ночи наносили удары по позициям врага и районам сосредоточения вражеских сил. Выполнено около 130 огневых задач. Утраты противника уточняются.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом – 24 "Калибра". Общая численность корабельной группировки врага в Черном море составляет 10 кораблей и катеров, в том числе два больших десантных корабля. Все они продолжают маневрироваться вдоль южного побережья Крыма.

Напомним, российские оккупанты пытаются изолировать Херсон, оставив город без связи, теле- и радиовещания, чтобы помешать местным передавать информацией Вооруженным Силам Украины. Херсонцев просят по возможности уехать на подконтрольную Киеву территорию.

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