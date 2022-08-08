В течение боевого дня совершал авиационные атаки штурмовой и армейской авиацией по украинским позициям.
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
- Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны.
- Враг основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск и удержании собственных рубежей обороны. Пытается проводить разведку с помощью БПЛА, продолжает обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.
- В течение боевого дня совершал авиационные атаки штурмовой и армейской авиацией по украинским позициям. Украинские потери не допущены.
- Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстрелян Николаев. Снаряды рухнули в Корабельном районе. Человеческих потерь нет.
- Снова «Градами» с левого берега обстрелян Никопольский район. Повреждена помповая станция и десять дачных домов. Без человеческих утрат.
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