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Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны

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Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны

Фото: Associated Press

В течение боевого дня совершал авиационные атаки штурмовой и армейской авиацией по украинским позициям.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны.
  • Враг основные усилия сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск и удержании собственных рубежей обороны. Пытается проводить разведку с помощью БПЛА, продолжает обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.
  • В течение боевого дня совершал авиационные атаки штурмовой и армейской авиацией по украинским позициям. Украинские потери не допущены.
  • Тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстрелян Николаев. Снаряды рухнули в Корабельном районе. Человеческих потерь нет.
  • Снова «Градами» с левого берега обстрелян Никопольский район. Повреждена помповая станция и десять дачных домов. Без человеческих утрат.

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