Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны: детали

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 27.10.2022
Об этом сообщает оперативное командование «Юг».
Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны.
Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено.
Оккупанты продолжают наносить огненное поражение по позициям украинских подразделений с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.
Напомним, что ранее украинцы "отминусовали" вражеские самолет, вертолет, танк и два склада с боеприпасами.
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