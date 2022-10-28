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Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны: детали

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Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны: детали

Фото: Associated Press

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 27.10.2022

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Ситуация на южнобукском направлении стабильно напряжена, но контролируется силами обороны.

Враг продолжает сосредотачивать свои усилия на ведении оборонных действий. Изменений в состоянии, составе и дислокации вражеских сил не отмечено.

Оккупанты продолжают наносить огненное поражение по позициям украинских подразделений с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

Напомним, что ранее украинцы "отминусовали" вражеские самолет, вертолет, танк и два склада с боеприпасами.

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Дата публикации
Просмотры
241
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