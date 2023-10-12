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Ситуация на ЗАЭС до сих пор угрожающая: Буданов раскрыл детали

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Ситуация на ЗАЭС до сих пор угрожающая: Буданов раскрыл детали

Угроза со стороны россиян на Запорожской АЭС

Начальник ГУР рассказал о планах россиян, которые могли бы привести к реальной ядерной катастрофе.

Из-за оккупации россиянами Запорожской АЭС ситуация там до сих пор угрожающая. Однако кризисный момент – когда россияне хотели устроить на станции техногенную катастрофу – уже прошел.

Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Какая сейчас ситуация на ЗАЭС

Буданов сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается угрожающей, поскольку станция остается оккупированной. Там ничего глобально не изменилось.

"Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его к тому времени прошли. Однако это не снимает вопрос, что если Россия захочет снова что-нибудь подобное совершить, у нее будут все возможности для этого", – предостерег начальник военной разведки.

Он выразил надежду, что это удастся предотвратить.

Буданов также ответил на вопрос, подключался ли лично, чтобы пройти этот кризисный момент на ЗАЭС: "Само ничего в мире не происходит – все, что могу сказать".

Что планировали россияне устроить на Запорожской АЭС

Начальник ГУР сказал, что российские оккупанты хотели искусственно создать техногенную катастрофу на ЗАЭС.

"Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах – и разлетелась по сторонам радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализованный по месту", – пояснил Буданов. 

Он подчеркнул, что "все подобные игры всегда очень плохо заканчиваются", и такой поступок врага точно привел бы к реальной ядерной катастрофе.

Напомним, в конце сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко предостерег, что российские террористы могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы предотвратить это, важно организовать международную миссию.

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Дата публикации
Просмотры
254
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