Ситуация на ЗАЭС до сих пор угрожающая: Буданов раскрыл детали

Начальник ГУР рассказал о планах россиян, которые могли бы привести к реальной ядерной катастрофе.

Из-за оккупации россиянами Запорожской АЭС ситуация там до сих пор угрожающая. Однако кризисный момент – когда россияне хотели устроить на станции техногенную катастрофу – уже прошел.

Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию "Украинская правда".

Какая сейчас ситуация на ЗАЭС

Буданов сообщил, что ситуация на Запорожской АЭС остается угрожающей, поскольку станция остается оккупированной. Там ничего глобально не изменилось.

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"Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его к тому времени прошли. Однако это не снимает вопрос, что если Россия захочет снова что-нибудь подобное совершить, у нее будут все возможности для этого", – предостерег начальник военной разведки.

Он выразил надежду, что это удастся предотвратить.

Буданов также ответил на вопрос, подключался ли лично, чтобы пройти этот кризисный момент на ЗАЭС: "Само ничего в мире не происходит – все, что могу сказать".

Что планировали россияне устроить на Запорожской АЭС

Начальник ГУР сказал, что российские оккупанты хотели искусственно создать техногенную катастрофу на ЗАЭС.

"Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах – и разлетелась по сторонам радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственную перегрузку системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализованный по месту", – пояснил Буданов.

Он подчеркнул, что "все подобные игры всегда очень плохо заканчиваются", и такой поступок врага точно привел бы к реальной ядерной катастрофе.

Напомним, в конце сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко предостерег, что российские террористы могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации ЗАЭС. Чтобы предотвратить это, важно организовать международную миссию.

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