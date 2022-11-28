Ситуация на ЗАЭС: оккупанты запретили вход работникам станции, которые не хотят сотрудничать с врагом

Кроме того, захватчики продолжают нести в Украине значительные потери.

Российские кафиры, с сегодняшнего дня, 28 ноября, запретили вход на территорию Запорожской АЭС работникам станции, отказавшимся подписывать так называемые контракты с "Росатомом".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, захватчики продолжают нести в Украине значительные потери. Так, одно из подразделений оккупационных войск в Луганской области за прошлую неделю потеряло до 70% личного состава.

В районе населенного пункта Бабино Херсонской области подтверждено поражение пункта управления россиян. Уничтожено до 5 единиц военной техники, информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Вблизи Старобогдановки Запорожской области украинские защитники повредили железнодорожный мост, который использовали оккупанты для доставки вооружения и военной техники.

Ситуация на ЗАЭС: последние новости

В воскресенье, 27 ноября, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне готовятся покинуть Запорожскую АЭС. По его словам, Россия могла заминировать Запорожскую АЭС.

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк убежден, что линия обороны российской армии постепенно отодвигается, так что оккупанты не смогут удержать Запорожскую АЭС.

В результате мощных российских обстрелов 23 ноября станция перешла в режим полного блекаута.

Блэкаут и экстренное отключение АЭС от энергосистемы: какими будут последствия - Котин