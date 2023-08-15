Ситуация на ЗАЭС ухудшается: эксперт рассказал о последствиях в случае возможной катастрофы

После подрыва Каховской ГЭС РФ издала распоряжение, чтобы в условиях повышенного риска системы охлаждения ЗАЭС все реакторы были только в режиме холодного останова. Несмотря на это, россияне делают наоборот – переводят еще один реактор в горячую остановку.

О риске угрозы и произошедшем при взрыве Запорожской АЭС рассказал профессор Института радиоэкологии Фукусимского университета Марк Железняк в интервью "Главкому".

По его словам, на сегодняшний день есть риск аварийного сценария, когда реакторы могут быть переведены в режим выхода на мощность – выработки электроэнергии, что можно сделать именно на реакторах в состоянии горячей остановки.

"Отличие реакторов, находящихся в режиме выработки электроэнергии, – у них идет цепная реакция и будет нарабатываться весь букет радионуклидов, в том числе йод-131. Аварийный режим в случае прекращения охлаждения на работающих ректорах может иметь место из-за разогрева топлива в течение суток", – говорит эксперт.

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Он отмечает, что в случае аварии на работающем реакторе есть, хоть и небольшой, риск аварий с выбросом не только пара, но и содержания реактора, то есть частиц ядерного топлива.

"Тогда территория вокруг реактора будет загрязнена радионуклидами цезия, стронция, а также плутония. Хотя авария на «Фукусиме» произошла, когда работали три реактора, выброс был только водородно-паровой смеси, без разрушения корпуса реактора и выброса частиц топлива в окружающую среду. здесь долговременно загрязнена только цезием-137", — прогнозирует Железняк.

В частности, в случае аварии работающего реактора с высокой вероятностью следует эвакуировать жителей в зоне 30 км. Речь идет прежде всего об Энергодаре и Никополе. В то же время, Запорожье находится более чем в 50 км от ЗАЭС, поэтому очень маловероятно, что оно может попасть в зону эвакуации.

"Что касается ЗАЭС, то здесь опасность не только в вероятности прекращения электроснабжения, но и в разрушении пруда-охладителя. Даже если будет взрыв холодных реакторов, никто не погибнет, как и у АЭС "Фууксима-1". Ядерная авария на АЭС принципиально отличается от взрыва ядерного оружия – это авария дезорганизации", — отмечает Железняк.

Он резюмирует, что оккупанты могут совершить действия, которые предотвратят дальнейшую работу ЗАЭС, возможно, потребуется эвакуация населения из зоны 20-30 км.

"Но есть такая экономическая поговорка: если для решения проблемы нужны только деньги, то это не проблема, а расходы", – сказал он.

Отметим, что ситуация на ЗАЭС ухудшается из-за действий находящихся там оккупантов.

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