Ситуация на ЗАЭС усугубляется: Галущенко рассказал о преступлениях россиян на станции

Ситуация на ЗАЭС - достаточно опасна.
Сброс воды войсками РФ в Каховском водохранилище грозит работе захваченной ими Запорожской АЭС, где оккупанты разместили свое оружие и технику.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.
Он уточнил, что в настоящее время сама эксплуатация ЗАЭС осуществляется таким образом, что оборудование ухудшается.
Галущенко отметил, что такие действия россиян направлены на то, чтобы после возвращения станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.
"Эта ситуация действительно достаточно опасна, если она будет развиваться дальше в таком направлении. К тому, мы сообщили МАГАТЭ, и так же есть соответствующее заявление МАГАТЭ относительно этой ситуации. Сейчас есть информация, что там немного уровень стабилизировался, но вопрос в том, что у нас нет доступа и возможности регулировать ливень этой воды. Насколько они сознательно это делают, будут ли готовы совершить такие действия, чтобы поставить под угрозу вообще эксплуатацию ЗАЭС, знаете, от них можно ожидать чего угодно", — пояснил министр.
Галущенко рассказал, что оккупантам не удалось получить желаемое количество людей, подписавших так называемые контракты с ними, и, соответственно, теперь увеличивается давление на персонал.
"Если сказать, что там происходит, то это ухудшение ситуации. И это не только наша оценка, эта оценка совпадает с оценкой специалистов МАГАТЭ... Есть определенная ярость со стороны россиян из-за того, что они не получили желаемого количества подписавших контракты людей" с ними, и, соответственно, давление увеличивается на персонал. Они бьют публично, исчезают люди, то есть это обычный российский террор", — сказал Галущенко.
Напомним, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла также, что российские оккупанты осушают Каховское водохранилище. Это вредит окружающей среде, представляет угрозу водоснабжению и сельскому хозяйству южных областей.
Как сообщалось, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС. Это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.
В середине января российские оккупанты лишили пропусков на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".
25 и 26 января возле Запорожской АЭС раздались взрывы. Иностранные эксперты указывают, что они связаны с деятельностью российских оккупантов на территории возле атомной станции.
Также российские оккупанты незаконно изменили юридический адрес ЗАЭС, фейково "переподчинив" Москве.
Кроме того, россияне вербуют белорусов, чтобы отправить их для работы в ЗАЭС.
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