Ситуация на ЗАЭС усугубляется: Галущенко рассказал о преступлениях россиян на станции

Сброс воды войсками РФ в Каховском водохранилище грозит работе захваченной ими Запорожской АЭС, где оккупанты разместили свое оружие и технику.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что в настоящее время сама эксплуатация ЗАЭС осуществляется таким образом, что оборудование ухудшается.

Также читайте В Энергодаре оккупанты все больше похищают работников ЗАЭС — городской голова

Галущенко отметил, что такие действия россиян направлены на то, чтобы после возвращения станции под контроль Украины невозможно было сразу ее подключить к сети.

"Эта ситуация действительно достаточно опасна, если она будет развиваться дальше в таком направлении. К тому, мы сообщили МАГАТЭ, и так же есть соответствующее заявление МАГАТЭ относительно этой ситуации. Сейчас есть информация, что там немного уровень стабилизировался, но вопрос в том, что у нас нет доступа и возможности регулировать ливень этой воды. Насколько они сознательно это делают, будут ли готовы совершить такие действия, чтобы поставить под угрозу вообще эксплуатацию ЗАЭС, знаете, от них можно ожидать чего угодно", — пояснил министр.

Галущенко рассказал, что оккупантам не удалось получить желаемое количество людей, подписавших так называемые контракты с ними, и, соответственно, теперь увеличивается давление на персонал.

"Если сказать, что там происходит, то это ухудшение ситуации. И это не только наша оценка, эта оценка совпадает с оценкой специалистов МАГАТЭ... Есть определенная ярость со стороны россиян из-за того, что они не получили желаемого количества подписавших контракты людей" с ними, и, соответственно, давление увеличивается на персонал. Они бьют публично, исчезают люди, то есть это обычный российский террор", — сказал Галущенко.

Напомним, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявляла также, что российские оккупанты осушают Каховское водохранилище. Это вредит окружающей среде, представляет угрозу водоснабжению и сельскому хозяйству южных областей.

Как сообщалось, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 февраля запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС. Это произошло из-за невозможности устранения выявленных нарушений требований ядерной и радиационной безопасности на ЗАЭС.

В середине января российские оккупанты лишили пропусков на ЗАЭС и доступа на предприятие почти 1500 работников, отказавшихся получать паспорта РФ и подписывать договор с "Росатомом".

25 и 26 января возле Запорожской АЭС раздались взрывы. Иностранные эксперты указывают, что они связаны с деятельностью российских оккупантов на территории возле атомной станции.

Также российские оккупанты незаконно изменили юридический адрес ЗАЭС, фейково "переподчинив" Москве.

Кроме того, россияне вербуют белорусов, чтобы отправить их для работы в ЗАЭС.

Читайте также: