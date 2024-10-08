Ситуация на Запорожском направлении: действительно ли следует готовиться к масштабному наступлению россиян

Войска российских оккупантов могут пытаться возобновить наступательные действия на Запорожском направлении, однако наращивание сил врага на этом участке фронта вряд ли возможно.

Об этом в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Сколько живой силы понадобится оккупантам для наступления

По словам военного, в открытии нового направления требует как минимум накопления 40-50 тыс. дополнительного количества личного состава.

"То есть это им надо либо провести мобилизацию, либо я не знаю, какой способ, еще кому что, обещать, или кого-то напугать, чтобы резко увеличить такое количество российской армии", — сказал Тимочко.

По его словам, стратегические резервы россияне подтянули уже по сути на линию фронта, поэтому сразу быстро нарастить силы на конкурентном направлении, не снимая войска с других, вряд ли удастся.

Смогут ли россияне начать наступление на Запорожском направлении

Попытка возобновить наступательные действия в Запорожском направлении молива, однако это будет означать, что враг будет вынужден резко усилить контингент, например, оттянув резервы из Крыма.

Иван Тимочко напомнил, что Херсонско-Запорожское направление, в частности Крынки, были для них безумной проблемой.

"А это небольшое село, которое ВСУ удерживали сколько времени. И тут начинать новую атаку на Запорожском направлении? Тем более на направлении, где было одно время, наше контрнаступление, где все закопано с обеих сторон, зарыто... Они могут отважиться и могут пробовать", — добавил военный.

По его словам, некоторая активизация российских войск, которая наблюдается в районе Роботиного, Старомайорского, может свидетельствовать и как о попытке сыграть какую-нибудь активизацию для того, чтобы не давать ВСУ по этим направлениям тянуть войска на более активные линии фронта. А может быть, что действительно проводится какая-то разведка боем, так называемое "прощупывание нашей обороны".

Иван Тимочко не дал конкретного ответа по поводу изменения ситуации на Запорожском направлении, однако и не отверг этого варианта.

"Как отвлекающий удар, да. Они могут провести это однозначно. Но говорить о каком-то резком наращивании сил и войск сейчас на Запорожском направлении в ближайшее время Россия сможет организовать, вряд ли", — отметил Тимочко.

Напомним, в Запорожском направлении стоят пулеметчики 65-й отдельной механизированной бригады. Репортаж о бойцах ТСН обнародовал на днях.

Ранее стало известно, что армия РФ активизировалась в Запорожском направлении. Впрочем, масштабного наступления оккупационных войск с целью захвата Запорожья не будет.

Читайте также: