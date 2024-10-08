Ситуация на Запорожском направлении: действительно ли следует готовиться к масштабному наступлению россиян

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ответил, возможен ли штурм врага на Запорожском направлении.
Войска российских оккупантов могут пытаться возобновить наступательные действия на Запорожском направлении, однако наращивание сил врага на этом участке фронта вряд ли возможно.
Об этом в комментарии YouTube-канала "РБК-Украина" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.
Сколько живой силы понадобится оккупантам для наступления
По словам военного, в открытии нового направления требует как минимум накопления 40-50 тыс. дополнительного количества личного состава.
"То есть это им надо либо провести мобилизацию, либо я не знаю, какой способ, еще кому что, обещать, или кого-то напугать, чтобы резко увеличить такое количество российской армии", — сказал Тимочко.
По его словам, стратегические резервы россияне подтянули уже по сути на линию фронта, поэтому сразу быстро нарастить силы на конкурентном направлении, не снимая войска с других, вряд ли удастся.
Смогут ли россияне начать наступление на Запорожском направлении
Попытка возобновить наступательные действия в Запорожском направлении молива, однако это будет означать, что враг будет вынужден резко усилить контингент, например, оттянув резервы из Крыма.
Иван Тимочко напомнил, что Херсонско-Запорожское направление, в частности Крынки, были для них безумной проблемой.
"А это небольшое село, которое ВСУ удерживали сколько времени. И тут начинать новую атаку на Запорожском направлении? Тем более на направлении, где было одно время, наше контрнаступление, где все закопано с обеих сторон, зарыто... Они могут отважиться и могут пробовать", — добавил военный.
По его словам, некоторая активизация российских войск, которая наблюдается в районе Роботиного, Старомайорского, может свидетельствовать и как о попытке сыграть какую-нибудь активизацию для того, чтобы не давать ВСУ по этим направлениям тянуть войска на более активные линии фронта. А может быть, что действительно проводится какая-то разведка боем, так называемое "прощупывание нашей обороны".
Иван Тимочко не дал конкретного ответа по поводу изменения ситуации на Запорожском направлении, однако и не отверг этого варианта.
"Как отвлекающий удар, да. Они могут провести это однозначно. Но говорить о каком-то резком наращивании сил и войск сейчас на Запорожском направлении в ближайшее время Россия сможет организовать, вряд ли", — отметил Тимочко.
Напомним, в Запорожском направлении стоят пулеметчики 65-й отдельной механизированной бригады. Репортаж о бойцах ТСН обнародовал на днях.
Ранее стало известно, что армия РФ активизировалась в Запорожском направлении. Впрочем, масштабного наступления оккупационных войск с целью захвата Запорожья не будет.
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