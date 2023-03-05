Ситуация на Запорожском направлении: может ли РФ захватить областной центр

По мнению Коваленко, россияне могут попытаться наступать на узком участке в Запорожской области. К примеру, на Орехов или Гуляйполе.

В армии оккупантов самая плохая ситуация – на левом берегу Херсонщины и захваченной части Запорожской области.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Коваленко, сообщает "Эспрессо".

"На южном плацдарме у российских окупантов есть большая проблема. Особенно она проявляется на левом берегу Херсонщины и в Запорожской области. Это отсутствие штатной комплектации подразделений. Им не хватает техники, не хватает боекомплекта в пропорциональном количестве. Там самая плохая ситуация", — отметил он.

По мнению Коваленко, масштабных наступательных действий врага в направлении Запорожья не будет. Речь идет только о возможности локальных атак – например, на Орехов или Гуляйполе.

"Если мы говорим об угрозе для каких-то населенных пунктов по узкому направлению — например, Орехов или Гуляйполе, они могут пойти на это. Если будут соответствующие силы и средства. В районе Пятихаток они накапливают достаточно серьезный потенциал сил и средств — почти 11 БТГр там, но не хватает именно технической компоненты. Это повлияет в наступательных действиях. Следовательно, могут попробовать, но это не будет эффективно", — подытожил военный эксперт.

Напомним, что россияне в ночь на 2 марта нанесли ракетный удар по жилому дому в Запорожье. По состоянию на 5 марта известно о 13 погибших. Еще 5 человек числятся без вести пропавшими.

В частности, от вражеского обстрела погиб 8-месячный младенец вместе с молодыми родителями.

Ранее на фоне слухов о планах оккупантов наступать на Запорожье, военнослужащий ВСУ Богдан Емец рассказал о ситуации на Запорожском направлении.

Также сообщалось, что в Запорожской области оккупанты заставили гастарбайтеров из Средней Азии рыть окопы.

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