Ситуация на Запорожской АЭС: два блока работают, остальные – остановлены

Изменение радиационного фона не зафиксировано.
На Запорожской АЭС работают два энергоблока: один блок в ремонте, другие – остановлены.
Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию.
Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения работают в штатном режиме. Изменение радиационного состояния на площадке АЭС не зафиксировано.
В ОГА сообщили, что отключена высоковольтная линия в районе Васильевки.
Благодаря запуску национального роуминга между операторами Украины в тестовом режиме налаживается мобильная связь, в том числе в районе расположения Запорожской АЭС.