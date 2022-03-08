Ситуация на Запорожской АЭС: два блока работают, остальные – остановлены

Изменение радиационного фона не зафиксировано.

На Запорожской АЭС работают два энергоблока: один блок в ремонте, другие – остановлены.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию.

Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и в зоне наблюдения работают в штатном режиме. Изменение радиационного состояния на площадке АЭС не зафиксировано.

В ОГА сообщили, что отключена высоковольтная линия в районе Васильевки.

Благодаря запуску национального роуминга между операторами Украины в тестовом режиме налаживается мобильная связь, в том числе в районе расположения Запорожской АЭС.