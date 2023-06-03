Ситуация на Запорожской АЭС остается очень опасной

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается «крайне нестабильной и потенциально опасной».

Об этом говорится в новом отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что за три месяца станция лишена внешнего резервного источника питания, что делает ее «чрезвычайно уязвимой в случае, если единственная действующая магистральная линия электропередач снова выйдет из строя».

«Согласно одному из принципов, внешнее электроснабжение ЗАЭС не должно подвергаться риску, а все усилия должны быть направлены на поддержание источника питания за пределами объекта доступным и безопасным в любое время», – говорится в отчете.

В частности, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил Совету Безопасности ООН пять принципов, направленных на предотвращение ядерной аварии.

"По данным МАГАТЭ, в других принципах отмечается обязательство «не совершать военных обстрелов с территории станции или в ее направлении, не использовать объект как склад или базу для тяжелого вооружения, а также защищать структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы станции от атак и диверсий», — отметил он.

Напомним, работники Запорожской АЭС, захваченной российскими оккупантами в марте 2022 года, говорят о запугивании врага. В течение нескольких недель журналисты Sky News общались с двумя сотрудниками ЗАЭС.

Читайте также: