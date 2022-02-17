Ситуация накаляется: на Донбассе боевики обстреляли более 20 населенных пунктов, ранив военных и гражданских

На востоке Украины обострилась ситуация.
На Донбассе поддерживаемые Россией боевики с начала 17 февраля 34 нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов ранены двое украинских военных, а также гражданские.
Об этом сообщает штаб ООС.
В целом по состоянию на 14 часов текущих суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Известно, что противник выпустил 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения 122 мм по Станице Луганской. Боевики повредили детский садик, где на тот момент находились дети и воспитатели. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания.
По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.
Кроме того, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка. Повреждено здание местной общеобразовательной школы, где находились ученики и преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Кроме этого, от обстрела был поврежден газопровод – без газоснабжения осталось 70 квартир и около 100 частных домов.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
- Новотошковское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Водяное – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.
- Трудовское – из минометов калибра 82 мм.
- Старогнатовку – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Старый Айдар и Марьинка – из минометов калибра 120 мм.
- Южное и Майорск – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Лобачево – из минометов калибра 82 мм.
- Новоселовку Вторую – из противотанковых ракетных комплексов.
- Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Марьинку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Светлодарск – из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
- Троицкое – по вооружению танка, минометам калибра 120 мм и 82 мм.
- Попасную – из станковых противотанковых гранатометов.
- Зайцево – из автоматических станковых гранатометов.
- Авдеевка, Шума, Майское, Невельское и Донецкий — из минометов калибра 120 мм.
- Новозвановка – из артиллерии калибра 152 мм.
- Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
- Пески – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- Гольмовский – из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
- Хрящевка – из артиллерии калибра 122 мм.
От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние их здоровья – средней тяжести.
По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены двое гражданских людей.
"Противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны в целях обвинения Вооруженных Сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", — говорят в штабе ООС.
Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих.
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