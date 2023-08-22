Ситуация напряженная: в ВСУ предупреждают об опасности с Черного моря

По состоянию на утро 22 августа страна-агрессорка Россия имеет в Черном море два надводных и один подводный ракетоноситель. Они готовы к применению на территории Украины.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщила руководительница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"В Черном море ситуация напряженная, потому что корабельная группировка РФ усилена тремя ракетоносителями. Среди них фигурирует новый ракетный корабль "Циклон", который еще не прошел испытаний. По предварительным данным, количество "Калибров" может быть доведено до 20 единиц. что два надводных и один подводный ракетоносители готовы к применению по территории Украины", — отмечает Гуменюк.

По ее словам, в эту ночь одиночные ударные российские беспилотники наблюдались над территорией Украины. Таким образом, враг проводит разведку боем, выявляя системы ПВО и готовясь к атакам, подчеркнула Гуменюк.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал количество ракет и дронов, которые РФ выпустила по Украине с начала войны. Отмечается, что оккупанты ударили уже более 6,5 тыс. ракет и более 3,5 тыс. ударных беспилотников.

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