Ситуация напряженная, но оккупанты терпят большие потери: Гуменюк о боях на Херсонщине

Ситуация на левом берегу Херсонской области остается напряженной. оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ. Впрочем, потери россиян во время штурмов достигают 70%.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Работа врага очень насыщена и на правом берегу, и на левом. На левом берегу враг пытается выбивать наши подразделения, но продолжает экономить бронетехнику. Те штурмы, которые они провели за прошедшие сутки, снова нанесли потерю врагу до 70% состава штурмовых групп",- заявила Гуменюк.

По ее словам, во время атак россиян по правому берегу Херсона страдают гражданские. Оккупанты для ударов применяют не только артиллерию, но и дроны типа FPV и Ланцет.

Гуменюк также отметила, что в зону ответственности ОК "Юг" теперь также входит Запорожская область.

"Здесь враг тоже не прекращает штурмов и пытается атаковать позиции Сил обороны и по суше. Девять таких штурмов было проведено за минувшие сутки в направлении Роботине. Враг продолжает давить, но и здесь также продолжает экономить бронетехнику", — добавила Гуменюк.

Как сообщалось, в отчете ISW отмечается, что оккупанты продвигаются в Запорожской области. Произошло это на фоне позиционных боев в этом районе 18 марта.

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