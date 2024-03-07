Ситуация напряженная: оккупанты пытаются продвинуться к Часовому Яру

РФ начинает использовать все больше сил для продвижения.

Ситуация на Бахмутском направлении довольно напряженная, ведь российские кафиры применяют больше сил, а также начинают продвигаться к Часовому Яру в Донецкой области.

Об этом рассказала в эфире " КИЕВ24 " начальница службы по связям с общественностью 80-й ОГШБр Ульяна Созановская.

"Ситуация в зоне ответственности нашей бригады — на Бахмутском направлении — остается очень напряженной. Враг начинает применять все больше сил, средств и начинает продвигаться в город Часов Яр. Но однозначно им этого никто просто так не даст", — сообщила представитель ВСУ.

По ее словам, этот участок фронта нестабильный, поэтому сейчас характеризовать действия в Ивановском невозможно.

"Ситуация достаточно напряженная и меняется. То есть характеризовать действия там сейчас сейчас сложно. Но однозначно они отличаются ведением боевых действий в городской застройке", — подчеркнула Созановская.

Напомним, в ВСУ информировали, что армия агрессорк и России продолжает активно наступать в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, что в Донецкой области, на Бахмутском направлении.

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