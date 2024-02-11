Ситуация напряженная: Тарнавский сообщил, какие территории с особой силой штурмуют оккупанты

В операционной зоне ОСУО "Таврия" ситуация остается напряженной, но ВСУ держат оборону.

Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

"Мы видим цель противника — любой ценой и как можно быстрее захватить Авдеевку, Новомихайловку и утраченные им прошлым летом территории. К штурмовым пехотным группам враг все чаще присоединяет бронегруппы. Но украинские воины устойчиво держат оборону. Российского агрессора активно уничтожают, в частности и наши свежие силы, вступившие в бой", – написал он.

Общие потери оккупантов за прошедшие сутки:

458 человек

25 единиц военной техники, не считая БпЛА

Среди уничтоженной или поврежденной техники – 9 танков, 11 боевых бронемашин, 2 артиллерийские системы, 2 автомобиля и 1 единица специальной техники. Также взлетел на воздух один склад боеприпасов. Уничтожен еще один важный объект россиян. Нейтрализовано или уничтожено 139 БпЛА разных типов.

На Авдеевском направлении в Донецкой области продолжаются бои, ВС РФ все еще надеются взять под контроль город. О последних событиях и ситуации в городе – читайте в нашей новости.

Читайте также: