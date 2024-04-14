"Ситуация напряженная": Умеров сообщил, где враг пытается прорвать позиции ВСУ

Несмотря на численное превосходство противника, по словам министра, украинская армия эффективно срывает его планы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил боевые подразделения на восточном направлении и сообщил о напряженной ситуации там.

Об этом говорилось в его сообщении в Facebook.

"Ситуация напряжена. Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута", — сказал он.

Несмотря на численное превосходство противника, по словам министра, украинская армия эффективно срывает эти планы.

"Благодаря отваге, подготовке и профессиональности защитников, успешно использующих современные технологические системы в противовес врагу, который пытается получить преимущество живой силой", — добавил он.

Также Умеров наградил военнослужащих, отличившихся в тяжелых боях с превосходящим врагом государственными наградами и министерскими наградами.

Напомним, 14 апреля Генштаб сообщил о 42 боевых столкновениях на линии фронта.

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