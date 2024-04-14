Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Ситуация напряженная": Умеров сообщил, где враг пытается прорвать позиции ВСУ

Дата публикации
Просмотры
16
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
"Ситуация напряженная": Умеров сообщил, где враг пытается прорвать позиции ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: Associated Press

Несмотря на численное превосходство противника, по словам министра, украинская армия эффективно срывает его планы.

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил боевые подразделения на восточном направлении и сообщил о напряженной ситуации там.

Об этом говорилось в его сообщении в Facebook.

"Ситуация напряжена. Враг пытается продвинуться вглубь позиций Сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута", — сказал он.

Несмотря на численное превосходство противника, по словам министра, украинская армия эффективно срывает эти планы.

"Благодаря отваге, подготовке и профессиональности защитников, успешно использующих современные технологические системы в противовес врагу, который пытается получить преимущество живой силой", — добавил он.

Также Умеров наградил военнослужащих, отличившихся в тяжелых боях с превосходящим врагом государственными наградами и министерскими наградами.

Напомним, 14 апреля Генштаб сообщил о 42 боевых столкновениях на линии фронта.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация