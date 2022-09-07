Ситуация на ЗАЭС не будет контролируемой, пока оккупанты будут находиться там — Данилов

Секретарь СНБО отметил, что МАГАТЭ должна была явиться на ЗАЭС на следующий же день после того, как террористы захватили станцию.

Пока российские захватчики находятся на Запорожской АЭС и контролируют ее, не может быть речи о контроле ситуации. Как только Украина возобновит полный контроль над этим опасным объектом, тогда она будет гораздо более спокойной.

Об этом в интервью LB.ua заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Я еще раз подчеркиваю: пока российские террористы на этой станции, ситуация не будет, к сожалению, контролируемая. Только они оттуда уйдут и наша страна возобновит контроль над этим опасным объектом, тогда я точно могу сказать, что мы будем в совсем другой ситуации и у нас будет гораздо больше покоя", — сказал Данилов.

Он также отметил, что есть шанс, что международное сообщество будет оказывать давление на Россию, чтобы оно покинуло не только Запорожскую атомную станцию, но и все украинские территории.

"Нам очень хотелось бы, чтобы это были более активные действия, мы хотели бы, чтобы процессы происходили быстрее, но то, что на сегодняшний день происходит с поставкой оружия, с введением санкций, с другими процессами, за это мы должны благодарить наших партнеров, наших друзей, все мировое сообщество", — отметил секретарь СНБО.

Напомним, миссия МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам визита на Запорожскую атомную электростанцию. Основной тезис отчета касается того, что все стороны должны договориться, чтобы создать защитную зону вокруг ЗАЭС.

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