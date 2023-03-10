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"Ситуация обострена": в Минобороны сообщили, что враг пытается прорвать оборону Бахмута

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Ситуация обострена": в Минобороны сообщили, что враг пытается прорвать оборону Бахмута

Фото: Facebook/Оперативне командування "Схід" Збройних Сил України

Оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных в Бахмуте.

Украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать силы окупантов и не дать им реализовать свои планы в Бахмуте.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что враг пытается прорвать украинскую оборону, однако украинские воины продолжают оборонять город от российских захватчиков.

"Если коротко подытожить обнародованные сводки, то: ситуация в Бахмуте обострена, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону наших войск. Наши воины делают все возможное, чтобы не дать врагу реализовать свои планы", — сообщила Маляр.

Напомним, ранее Анна Маляр сообщала, что оккупанты разворачивают очередную информационную атаку по Бахмуту. В частности, враг распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города.

Также ранее представитель Восточной группировки Сергей Череватый заявлял, что украинские Вооруженные силы уничтожили большую часть ППК "Вагнера" в Бахмуте Донецкой области. Именно поэтому морально-психологическое состояние оккупантов очень низкое.

В Генштабе сообщали, что оккупанты не оставляют попыток окружить Бахмут. На Бахмутском направлении ВСУ отразили ряд атак. В частности, в районах Железнянского, Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского.

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Дата публикации
Просмотры
356
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