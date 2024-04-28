Ситуация обострилась: Сырский подтвердил потерю трех сел в Донецкой области — что происходит на фронте

По его словам, на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский признал, что ситуация на фронте обострилась.

Детальнее о событиях на передовой он рассказал в своем Telegram.

По словам главкома, пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, россияне сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах.

"Враг активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях — имеет тактические успехи. Происходит динамичное изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что порождает неоднозначное понимание ситуации", — сказал Сырский.

Что происходит на фронте?

По его словам, на этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта.

В Луганской области противник пытается воспользоваться своим преимуществом в воздухе, ракетах и количестве артиллерийских боеприпасов. Главной задачей для себя ставит выйти на административную границу Луганской области.

Основные направления сосредоточения усилий врага на Купянском направлении – села Стельмаховка и Берестово. Там враг имел частичный успех, но действиями наших подразделений был остановлен. Также продолжает наступление на село Терны на Лиманском направлении, пытается вытеснить Силы обороны Украины за реку Черный Жеребец, успеха не имеет.

Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

На Северском направлении противник наступает в районе Белогоровки и Раздолевки, пытается прорваться и блокировать Северск, чтобы создать условия для продолжения наступления на Славянск. Сырский заверил, что успехов у окупантов нет, вражеское продвижение на этом направлении остановлено.

На Краматорском направлении самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр. Также противник пытается вернуть под свой контроль Клищиевку и выйти на рубеж по каналу "Северский Донец-Донбасс".

Часов Яр и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

Где тяжелее всего

Наиболее сложная ситуация – на Покровском и Кураховском направлениях, где продолжаются ожесточенные бои. Противник на этих направлениях задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово.

Сырский подтвердил, что Силы обороны переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки, фактически подтвердив, что эти села уже заняли оккупанты.

Бердичи и Семеновка на карте / Фото: Deepstatemap

"В целом, на этих направлениях противник достиг определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог. Для усиления обороны на этих направлениях, замены понесших потери подразделений осуществляется перемещение бригад, восстановивших боеспособность", – заверил главком ВСУ.

Ситуация на юге

Напряженная обстановка на юге, в Запорожской и Херсонской областях. На Новопавловском направлении противник пытается наступать в районе Старомайорского, на Ореховском – в районах Роботиного и Вербового, на Херсонском – все еще надеется выбить наши войска из Крынок.

"Успеха не имеет ни в одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига", — сообщил Сырский.

Угроза с севера

На Севере Украины противник продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов в Сумской и Черниговской областях, ведет диверсионно-разведывательную деятельность. Признаков непосредственной подготовки противника к наступательным действиям нет. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.

Сырский заверил, что продолжается ротация воинских частей для отдыха личного состава и восстановления боеспособности.

Ранее в ВСУ подтвердили продвижение россиян на Авдеевском направлении.

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