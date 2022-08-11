Ситуация обостряется: оккупанты попали неподалеку от первого энергоблока ЗАЭС

Россияне повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков. Вблизи зафиксировано обширное задымление.
Российские военные продолжают обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.
Захватчики снова стреляли по территории атомной электростанции, попав совсем недалеко от первого энергоблока.
Об этом сообщает "Энергоатом".
Россияне повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.
Вблизи зафиксировано обширное задымление.
Ситуация обостряется, ведь совсем рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.
Ранее по ЗАЭС было зафиксировано 10 прилетов.
Затем враг готовил вблизи ЗАЭС.
Напомним, что 8 августа командующий российским гарнизоном на ЗАЭС заявил, что все важные объекты там заминированы, а станция "будет российской или ничьей". Он добавил, что российские военные "готовы к последствиям этого шага".
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