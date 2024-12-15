Ситуация обостряется: РФ удалось расширить свой плацдарм на р. Оскол – эксперт

По информации эксперта, россияне пытаются прорваться дальше уже на правом берегу реки Оскол.
Российские оккупанты, скорее всего сумели значительно расширить свой тактический плацдарм в Хаковской области на реке Оскол, южнее Двуречной.
Об этом заявил военный обозреватель Константин Машовец.
"Насколько я понял, противник сумел значительно расширить свой тактический плацдарм на р. Оскол, южнее Двуречная (в направлении Масютовка — Западное)", — отметил он.
По словам эксперта, если севернее Двуречной украинские войска сумели отбросить противника снова за р. Оскол, то южнее, судя по всему, ситуация обостряется.
"Противник, пытается прорваться дальше, в сторону Западное через лесок, уже на правом берегу Оскола", – пишет Машовец.
Ранее в DeepState сообщили, что россияне усиливают плацдарм на западном берегу Оскола.
Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик предупредил, что контроль правого берега Оскола может дать россиянам шанс оцепить Купянск.
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