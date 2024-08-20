Ситуация очень напряженная: военный назвал, в чем РФ имеет тотальное преимущество на Востоке

По словам военного, основная тактика окупантов состоит в тотальном использовании преимущества в человеческих ресурсах.
РФ имеет тотальное преимущество в личном составе и в этом главное преимущество врага.
Такое мнение высказал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж", капитан НГУ Владимир Назаренко, передает "Эспрессо".
Он подчеркнул, что ситуация на востоке страны остается очень напряженной. Враг пытается давить и продвигаться дальше. Речь идет о Бахмутском, Северском и Лиманском направлениях.
"Основная тактика противника заключается в тотальном использовании превосходства в человеческих ресурсах, не ценя ни человеческие жизни, ни ресурсы", – говорит Назаренко.
По его словам, оккупанты продолжают использовать огромное количество артиллерийских боеприпасов, а также активно применяют дроны со сбросами, FPV-дроны и ударные беспилотники типа "Крыло".
"Вражеские БПЛА ведут разведку и корректируют удары, что значительно усложняет ситуацию. Но Силы обороны продолжают держать позиции и наносить значительные потери российским войскам", — отметил начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж".
Напомним, что российский военный взорвал своих приспешников и перешел на сторону Украины.
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