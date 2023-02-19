"Ситуация очень непростая": Зеленский провел Ставку в расширенном формате

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего в новом расширенном формате.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером, 19 февраля.

Докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие направлениями. Также были доклады непосредственно по передовой.

"Мы выравниваем ситуацию, делаем все, чтобы подготовить наши действия, запланированные на ближайшую перспективу. А также то, что делается сейчас, на днях, на передовой. Главнокомандующий доложил о ситуации в целом на фронте, особый акцент – на мобилизации, конкретной ситуации, потому, как и что осуществляется", – отметил Зеленский.

Президент заслушал детальные доклады по каждой боевой позиции и горячим направлениям.

"Бахмутское направление, ОСУВ "Хортица" – был доклад командующего генерала Сырского. Как защищаем наши позиции, как усиливаем именно это направление и сколько забираем сил у врага.

Угледарское направление, ОТУ "Донецк" – докладывал генерал Содоль. Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери", – рассказал глава государства

Зеленский уверен, что чем больше Россия потеряет на Донбассе – в Бахмуте, Угледаре, Марьинке, Кременной, тем быстрее ВСУ смогут завершить войну победой Украины.

"Заслушал доклад по ситуации на юге. В частности, Одесское направление – докладывал генерал Гнатов. Ситуация без изменений, контролируем все возможные перспективы.

ОСУВ "Таврия" – докладывал генерал Тарнавский о конкретных результатах защиты. Благодарю всех наших воинов, кто бережет Запорожье и все это направление", – сказал президент.

О ситуации на Северном направлении, в частности, по защите Киева доклада генерал Сергей Наев, который заверил, что все под контролем – по всей северной границе.

Также был доклад министра внутренних дел о формировании новых бригад "Гвардии наступления". По словам Зеленского, есть "очень хорошие результаты".

"Конечно, военные вопросы, детали действий разведки – это то, в чем всего не расскажешь. Но хочу, чтобы именно сейчас у наших людей была предсказуемость. И ощущение – ощущение, что Украина движется к своим целям. Доклад по этому поводу сделали (руководитель ГУР Кирилл) Буданов, (председатель СБУ Василий) Малюк, (председатель Службы внешней разведки Александр) Литвиненко", – подытожил Зеленский.