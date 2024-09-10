"Ситуация очень опасна": Жорин обновил свой прогноз по Покровску

По его словам, Покровск – очень важный населенный пункт для дальнейших планов врага.

Экс-командир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин объяснил, почему удержание Покровска так важно для фронта.

"Много внимания Покровске уделяется совсем неслучайно. Ценность многих других городов – той же Авдеевки – в том, что это города, возможности для логистики и т.д. А Покровск – очень важный населенный пункт именно для дальнейших планов врага", – пишет военный в своем Telegram.

Он напомнил свои слова за прошедшую неделю, что в случае захвата Покровская РФ может дальше пытаться продвигаться дальше в Донецкой области (а это прямой риск выхода на границу области), пробовать идти на Юг или Днепропетровскую область. Также это огромные проблемы с логистикой.

"Получив Покровск, враг получит большие преимущества на фронте. Поэтому ситуация очень опасна, и не придавать ей такого значения просто невозможно", – подытожил Жорин.

Ранее в Defense Express заявили, что продвижение РФ к Покровску может стать кульминацией операции, продолжающейся с осени 2022 года.

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич сказал, что в случае потери Покровска следующей целью оккупантов будут Славянск и Краматорск.

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