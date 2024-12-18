Ситуация очень сложная, армия РФ может окружить ВСУ: эксперт о серьезной опасности в Донецкой области

В южной части фронта на Донетчине сложилась сложная ситуация, в частности, возле Времевского выступа. Российская армия пытается окружить украинских военных.

Об этом военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV.

"Если мы говорим о Времевском выступе, то ситуация там очень сложная. Она полностью связана с Кураховским направлением. Почему? Потому что враг, окружив наши войска на этой локации, может перерезать трассу от Курахово на Запорожье, создать там очень плохую ситуацию напрямую возле Курахово", – объяснил Попович.

По его словам, оккупационная армия РФ хочет окружить Силы обороны, в частности, в районе Великой Новоселки. Тем временем возле Макаровки фактически уже сложилась опасная ситуация. Там тоже может быть окружение, говорит Попович.

"Макаровка – это опять же малый радиус окружения, если можно так назвать, возле Великой Новоселки. Макаровка фактически в серой зоне. Там очень тяжело будет отходить как раз в связи с погодными условиями. Поля сейчас размякли. Очень тяжело по ним передвигаться. Пехота пройдет, а технику, возможно, даже придется оставить на растерзание врагу, поскольку в полях она будет вязнуть. То же самое может произойти и вблизи Курахово. Такое же произошло в районе Успеновки", – подчеркивает Денис Попович.

Напомним, ранее военный обозреватель Денис Попович сообщал, что армия РФ стремится перерезать важную трассу на Донетчине. Оккупанты прорвались за Кураховское водохранилище, а это создало новую угрозу украинской группировке на этом участке фронта.

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