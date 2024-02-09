Ситуация очень сложная: Барабаш рассказал о боях за Авдеевку

Ситуация в Авдеевке в Донецкой области сложная. Оккупационные русские войска пытаются взять город в окружение с южного и северного флангов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Силы врага в разы больше. Однако Авдеевка не упала, как пишут некоторые Телеграмм-каналы. Такого нет. Если так кто-то заявляет, то это, в первую очередь, неуважение к защитникам, защищающим этот город. К тому, чтобы "все пропало" ", еще очень далеко", – заявил он.

Войска страны-агрессорки России пытаются штурмовать позиции Вооруженных сил. Кроме того, захватчик совершают лобовые атаки. оккупанты пытаются отрезать Авдеевский коксохимический завод.

"Враг через дачный массив хочет отрезать часть города, отрезать коксохим, и давит туда очень мощно. Ребята отрабатывают, не дают им делать продвижение, но ситуация очень непростая", — отмечает Барабаш.

По его словам, смена главнокомандующего ВСУ означает, что "нечто новое будет, новые подходы будут". Но вместе с тем, военным "главное, чтобы было обеспечение, резервы, боекомплекты".

"Конечно,. уже главком [Александр] Сырский знает наш участок, лично был в Авдеевке неоднократно, понимает наш участок в целом. Думаю, сейчас какие-то новые подходы однозначно будут относительно обороны нашего города", — сказал руководитель Авдеевской МВА.

Напомним, издание Reuters оценило, почему Россия стремится захватить украинскую Авдеевку. В частности, отмечается, что город считается воротами в Донецк, жилые кварталы которого, по словам российских чиновников, обстреливаются украинскими силами, иногда из Авдеевки.

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