"Ситуация очень сложная": Зеленский назвал ключевые направления борьбы на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 28 мая ситуация на фронте сложна и наступление России сосредоточено на Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Попасной и других городах.

В то же время, президент заверил, что украинская оборона держится.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Ситуация очень сложная, особенно в тех районах на Донбассе и на Харьковщине, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя. Ключевые направления борьбы на фронте – это, как и раньше, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление", – рассказал Зеленский.

"Но наша оборона держится. Там несказанно сложно и я благодарен всем, кто выдерживает это давление оккупантов", — добавил президент.

Напомним, на юге Украины ВСУ проходят в контрнаступательные действия, враг терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

"Надо наконец признать Россию государством-террористом" - обращение Владимира Зеленского за 28 мая

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