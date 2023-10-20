Ситуация очень тяжелая, россияне штурмуют: какая ситуация сейчас в Авдеевке

Украинские защитники сбили пятый Су-25 на этом участке фронта.

Пока ситуация в Авдеевке Донецкой области очень тяжелая. Российская оккупационная армия со вчерашнего дня уже сутки штурмует, новая волна пошла.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Мы понимали, что они полезут в ближайшие дни, но не думали, что они пойдут ночью. Хотя военные четко сказали, что ночью будут штурмы, ребята были готовы. Новая волна не менее мощная, чем 10-11 октября. Снова большая количество техники", — рассказал Барабаш.

По предварительным данным, только вчера за ночь около 50 единиц техники было сожжено на направлении и приземлен пятый самолет Су-25.

"Ребята держатся, все отбили, но очень тяжело. Ситуация тяжелая. Все позиции держатся, но враг давит, не оставляет попыток город окружить", — добавил глава МВА.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщал, что в Авдеевке российские оккупанты возобновили массированные атаки. Увеличилось количество обстрелов общества со стороны военных РФ — бьют по школам и позициям украинских военных.

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