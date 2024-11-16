Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ситуация очень тяжелая: журналист о наступлении РФ на Курахово – какие села под угрозой оккупации

Ситуация очень тяжелая: журналист о наступлении РФ на Курахово – какие села под угрозой оккупации

Курахово на карте / Фото: Deepstatemap

По словам журналиста, сейчас основные бои проходят возле Желтого и Пустынки, что вблизи оккупированного Селидового – к северу от Курахово.

Ситуация на Кураховском направлении очень тяжелая, россияне продолжают давить на позиции сил обороны.

Подробно о главном из Кураховского направления рассказал в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его информации:

  • Враг продолжает занимать Солнцевку и закрепляться там.
  • Утрачена Антоновка возле Екатериновки, но и контроль Екатериновки тоже уже под большим вопросом.
  • В Дальнем удается держать северные и западные окраины, а также не пускать врага к северо-востоку от села в сторону Курахово.
Антоновка, Екатериновка и Дальнее на карте / ©
Антоновка, Екатериновка и Дальнее на карте
  • В Петровке и Григоровке нашим воинам удалось выйти из оперативного окружения.
  • Сейчас основные бои проходят уже возле Желтого и Пустынки. Часть последнего села – не под украинским контролем.
Желтое и Пустынка на карте / © t.me/DeepStateUA
Желтое и Пустынка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA
  • Юго-западные окрестности Новоселидовки (небольшая часть) и треть Берестков все еще под контролем ВСУ, но вскоре нужно будет выходить из этого мешка. Всё зависит от того, как долго смогут держаться остатки Солнцовки.
Новоселидовка, Берестки и Солнцевка на карте / © t.me/DeepStateUA
Новоселидовка, Берестки и Солнцевка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Ранее военные блоггеры "Офицер" и "Осман" предупредили об опасности окружения ВСУ на Кураховском направлении.

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что оккупанты почти полностью уничтожили город Курахово.

Читайте также:

Курахово на грани: вживую с самого горячего направления фронта

Курахово на грани: вживую с самого горячего направления фронта

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация