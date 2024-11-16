Ситуация очень тяжелая: журналист о наступлении РФ на Курахово – какие села под угрозой оккупации

По словам журналиста, сейчас основные бои проходят возле Желтого и Пустынки, что вблизи оккупированного Селидового – к северу от Курахово.
Ситуация на Кураховском направлении очень тяжелая, россияне продолжают давить на позиции сил обороны.
Подробно о главном из Кураховского направления рассказал в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.
По его информации:
- Враг продолжает занимать Солнцевку и закрепляться там.
- Утрачена Антоновка возле Екатериновки, но и контроль Екатериновки тоже уже под большим вопросом.
- В Дальнем удается держать северные и западные окраины, а также не пускать врага к северо-востоку от села в сторону Курахово.
- В Петровке и Григоровке нашим воинам удалось выйти из оперативного окружения.
- Сейчас основные бои проходят уже возле Желтого и Пустынки. Часть последнего села – не под украинским контролем.
- Юго-западные окрестности Новоселидовки (небольшая часть) и треть Берестков все еще под контролем ВСУ, но вскоре нужно будет выходить из этого мешка. Всё зависит от того, как долго смогут держаться остатки Солнцовки.
Ранее военные блоггеры "Офицер" и "Осман" предупредили об опасности окружения ВСУ на Кураховском направлении.
Журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что оккупанты почти полностью уничтожили город Курахово.
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