Ситуация очень тяжелая: журналист о наступлении РФ на Курахово – какие села под угрозой оккупации

По словам журналиста, сейчас основные бои проходят возле Желтого и Пустынки, что вблизи оккупированного Селидового – к северу от Курахово.

Ситуация на Кураховском направлении очень тяжелая, россияне продолжают давить на позиции сил обороны.

Подробно о главном из Кураховского направления рассказал в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его информации:

Враг продолжает занимать Солнцевку и закрепляться там.

и закрепляться там. Утрачена Антоновка возле Екатериновки , но и контроль Екатериновки тоже уже под большим вопросом.

возле , но и контроль Екатериновки тоже уже под большим вопросом. В Дальнем удается держать северные и западные окраины, а также не пускать врага к северо-востоку от села в сторону Курахово.

Антоновка, Екатериновка и Дальнее на карте

В Петровке и Григоровке нашим воинам удалось выйти из оперативного окружения.

нашим воинам удалось выйти из оперативного окружения. Сейчас основные бои проходят уже возле Желтого и Пустынки. Часть последнего села – не под украинским контролем.

Желтое и Пустынка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Юго-западные окрестности Новоселидовки (небольшая часть) и треть Берестков все еще под контролем ВСУ, но вскоре нужно будет выходить из этого мешка. Всё зависит от того, как долго смогут держаться остатки Солнцовки.

Новоселидовка, Берестки и Солнцевка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Ранее военные блоггеры "Офицер" и "Осман" предупредили об опасности окружения ВСУ на Кураховском направлении.

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова рассказала, что оккупанты почти полностью уничтожили город Курахово.

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