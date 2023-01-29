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Ситуация очень жесткая: Зеленский рассказал о постоянных штурмах оккупантов на Донбассе

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Ситуация очень жесткая: Зеленский рассказал о постоянных штурмах оккупантов на Донбассе

Фото: Офис президента Украины

По словам президента, в некоторых своих войнах Россия теряла в общем меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом.

Сегодня, 29 января, президент Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении.

"Основное внимание, конечно, – ситуации на фронте, прежде всего в Донбассе и на южных направлениях. Ситуация очень жесткая", – отметил глава государства.

По его словам, на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону. Зеленский подчеркнул, что враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак.

"В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом. И противопоставить этому можно только чрезвычайную устойчивость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину", – сказал президент.

Зеленский объяснил, что каждый остановленный шаг врага на Донбассе – это десятки недопущенных шагов оккупантов на других направлениях.

Он поблагодарил все подразделения, которые, несмотря ни на что, сохраняют позиции и отражают вражеские штурмы на Донетчине.

Особо глава государства отметил бойцов 72-й отдельной механизированной бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады "за упорство при выполнении боевых задач на Донецком направлении".

Также он отметил наших воинов на южных направлениях. В частности, 44-ю и 406-ю артиллерийские бригады, а также разведывательные подразделения 123-й и 124-й бригад терробороны.

"Главнокомандующий, командующие оперативными направлениями, министр обороны докладывали на Ставке сегодня о характере действий врага, о наших ответах, о поставках боеприпасов и техники боевым подразделениям. Руководитель разведки доложил о том, как ситуация может измениться в ближайшее время. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесил штурмовые возможности оккупантов", – подытожил Зеленский.

Напомним, что россияне тысячами бросают своих военных и завербованных зеков как "пушечное мясо" для штурма украинских позиций на Донбассе. Особенно сложна ситуация в Бахмуте и на Угледарском направлении.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин сообщил, что россияне в Донецкой области за одни сутки иногда теряют больше людей, чем ВСУ за всю контрнаступную операцию на Харьковщине.

По информации ВСУ, за последние два месяца оккупанты у Бахмута потеряли такое же количество личного состава, как во время двух Чеченских войн.

27-летний Вадим, воевавший на Бахмутском направлении, рассказал ТСН, что перед украинскими позициями просто "ковер" из трупов убитых россиян.

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Дата публикации
Просмотры
4873
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