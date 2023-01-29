Ситуация очень жесткая: Зеленский рассказал о постоянных штурмах оккупантов на Донбассе

По словам президента, в некоторых своих войнах Россия теряла в общем меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом.

Сегодня, 29 января, президент Владимир Зеленский сегодня провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

Об этом он рассказал в своем традиционном видеообращении.

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"Основное внимание, конечно, – ситуации на фронте, прежде всего в Донбассе и на южных направлениях. Ситуация очень жесткая", – отметил глава государства.

По его словам, на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону. Зеленский подчеркнул, что враг не считает людей и, несмотря на многочисленные свои потери, сохраняет высокую интенсивность атак.

"В некоторых своих войнах Россия теряла в целом меньше, чем кладет там, в том числе под Бахмутом. И противопоставить этому можно только чрезвычайную устойчивость и полное понимание того, что, защищая Донбасс, наши воины защищают всю Украину", – сказал президент.

Зеленский объяснил, что каждый остановленный шаг врага на Донбассе – это десятки недопущенных шагов оккупантов на других направлениях.

Он поблагодарил все подразделения, которые, несмотря ни на что, сохраняют позиции и отражают вражеские штурмы на Донетчине.

Особо глава государства отметил бойцов 72-й отдельной механизированной бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады "за упорство при выполнении боевых задач на Донецком направлении".

Также он отметил наших воинов на южных направлениях. В частности, 44-ю и 406-ю артиллерийские бригады, а также разведывательные подразделения 123-й и 124-й бригад терробороны.

"Главнокомандующий, командующие оперативными направлениями, министр обороны докладывали на Ставке сегодня о характере действий врага, о наших ответах, о поставках боеприпасов и техники боевым подразделениям. Руководитель разведки доложил о том, как ситуация может измениться в ближайшее время. Делаем все, чтобы наше давление все же перевесил штурмовые возможности оккупантов", – подытожил Зеленский.