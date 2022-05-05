Ситуация остается крайне критичной: что происходит в Мариуполе 5 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 4 мая.
- Мариупольцов депортируют во Владивосток и предлагают низкооплачиваемую работу: стали известны условия, в которых живут украинцы
Три сотни жителей Мариуполя российские оккупанты депортировали во Владивосток. Их расселили в поселок Врангеля в здания, которые являются чем-то средним между общежитием и гостиницей. Кормят, но деньги не выдают. Украинцы могут устроиться только на низкооплачиваемую работу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
- Россияне готовят "парад" на 9 мая в разрушенном Мариуполе — разведка
Российские оккупанты готовят в Мариуполе "парад" на 9 мая. Поэтому в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.
В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.
- После двух этапов эвакуации на "Азовстали" до сих пор остаются гражданские, в том числе женщины и дети
В среду 4 мая завершился второй этап эвакуационной операции из Мариуполя. С самого города и окрестностей удалось спасти 344 человека. Все они уехали в Запорожье.
"Договариваемся и надеемся – продолжить спасение людей из "Азовстали", из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети", – отметил президент Владимир Зеленский.
- На "Азовстали" ситуация остается крайне критической – Арестович
По состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, однако украинские защитники смогли восстановить оборону. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что Россия до 9 мая будет штурмовать "Азовсталь", чтобы показать какой-то результат.
- Россияне прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается — Арахамия
По состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на это, украинские власти имеют связь с защитниками города. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
- На "Азовстали" идут кровопролитные бои: срочное обращение командира "Азова"
Полк "Азов" продолжает героическую оборону в Мариуполе, которая длится уже 70-й день. "Азовцы" до сих пор находятся на заводе "Азовсталь", несмотря на то, что россияне уже второй день, как ворвались на территорию предприятия. Об этом говорится в обращении командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко.
- "Штурм не прекращался ни на день": в СНБО опровергли ложь Шойгу о Мариуполе
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг распространенный министром обороны России Сергеем Шойгу фейк о налаживании жизни в Мариуполе. В ЦПИ напомнили, что через несколько дней после публичного заявления президента РФ Владимира Путина с указанием не штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе Шойгу заявил, что в городе якобы налаживается мирная жизнь, а с украинскими военными постоянно пытаются договориться об эвакуации. На самом деле, штурм не прекращался ни на день.
- Пропагандист Соловьев похвастался использованным тубусом от NLAW, привезенным из Мариуполя
Российский пропагандист Владимир Соловьев, побывавший накануне в окруженном Мариуполе, похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW. Так называемый трофей Соловьев показал в своей программе, которую мы не публикуем, чтобы не распространять российскую пропаганду.
- В результате обстрела драмтеатра в Мариуполе погибли около 600 человек — Associated Press
В Драмтеатре в Мариуполе после бомбежки могли погибнуть около 600 человек. Свидетели заявили, что погибли жители Мариуполя, которые находились рядом со зданием заведения и многие из находившихся внутри помещения. Расследование журналистов базируется на показаниях 23 человек, выживших во время бомбежки. Есть рассказы спасателей и тех, кто раньше скрывался в театре.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Глава государства выразил благодарность лично генеральному секретарю за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали".
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