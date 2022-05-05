Ситуация остается крайне критичной: что происходит в Мариуполе 5 мая

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Город разрушен и заблокирован российскими оккупантами. Они издеваются над местными жителями, усиливают меры фильтрации и внедрили информационную блокаду.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 4 мая.

Мариупольцов депортируют во Владивосток и предлагают низкооплачиваемую работу: стали известны условия, в которых живут украинцы

Три сотни жителей Мариуполя российские оккупанты депортировали во Владивосток. Их расселили в поселок Врангеля в здания, которые являются чем-то средним между общежитием и гостиницей. Кормят, но деньги не выдают. Украинцы могут устроиться только на низкооплачиваемую работу. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне готовят "парад" на 9 мая в разрушенном Мариуполе — разведка

Российские оккупанты готовят в Мариуполе "парад" на 9 мая. Поэтому в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорванных российских боеприпасов.

В разрушенный Мариуполь прибыл первый заместитель главы администрации президента России, ответственный за вопросы внутренней политики РФ, Сергей Кириенко. Известно, что недавно именно он стал новым кремлевским куратором вопросов по ОРДЛО.

Associated Press

После двух этапов эвакуации на "Азовстали" до сих пор остаются гражданские, в том числе женщины и дети

В среду 4 мая завершился второй этап эвакуационной операции из Мариуполя. С самого города и окрестностей удалось спасти 344 человека. Все они уехали в Запорожье.

"Договариваемся и надеемся – продолжить спасение людей из "Азовстали", из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети", – отметил президент Владимир Зеленский.

На "Азовстали" ситуация остается крайне критической – Арестович

По состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, однако украинские защитники смогли восстановить оборону. Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович объяснил, что Россия до 9 мая будет штурмовать "Азовсталь", чтобы показать какой-то результат.

Getty Images

Россияне прорвались на "Азовсталь", но связь с украинскими защитниками остается — Арахамия

По состоянию на вечер 4 мая российские оккупанты прорвались на территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на это, украинские власти имеют связь с защитниками города. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

На "Азовстали" идут кровопролитные бои: срочное обращение командира "Азова"

Полк "Азов" продолжает героическую оборону в Мариуполе, которая длится уже 70-й день. "Азовцы" до сих пор находятся на заводе "Азовсталь", несмотря на то, что россияне уже второй день, как ворвались на территорию предприятия. Об этом говорится в обращении командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко.

Associated Press

"Штурм не прекращался ни на день": в СНБО опровергли ложь Шойгу о Мариуполе

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины опроверг распространенный министром обороны России Сергеем Шойгу фейк о налаживании жизни в Мариуполе. В ЦПИ напомнили, что через несколько дней после публичного заявления президента РФ Владимира Путина с указанием не штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе Шойгу заявил, что в городе якобы налаживается мирная жизнь, а с украинскими военными постоянно пытаются договориться об эвакуации. На самом деле, штурм не прекращался ни на день.

Пропагандист Соловьев похвастался использованным тубусом от NLAW, привезенным из Мариуполя

Российский пропагандист Владимир Соловьев, побывавший накануне в окруженном Мариуполе, похвастался использованным тубусом от британской противотанковой системы NLAW. Так называемый трофей Соловьев показал в своей программе, которую мы не публикуем, чтобы не распространять российскую пропаганду.

Getty Images

В результате обстрела драмтеатра в Мариуполе погибли около 600 человек — Associated Press

В Драмтеатре в Мариуполе после бомбежки могли погибнуть около 600 человек. Свидетели заявили, что погибли жители Мариуполя, которые находились рядом со зданием заведения и многие из находившихся внутри помещения. Расследование журналистов базируется на показаниях 23 человек, выживших во время бомбежки. Есть рассказы спасателей и тех, кто раньше скрывался в театре.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Глава государства выразил благодарность лично генеральному секретарю за его усилия по эвакуации украинских граждан из "Азовстали".

Завершился второй этап эвакуации из Мариуполя - обращение Зеленского за 5 мая

Читайте также: