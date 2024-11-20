"Ситуация остается непростой": представитель 24-й ОМБр о наступательных действиях россиян возле Часового Яра

Ожесточенные штурмы продолжаются, но не становятся более масштабными.

Противник усилил обстрелы по разному вооружению как позиции Сил обороны, так и тыловых районов Краматорского направления.

Такое мнение высказал представитель пресс-службы 24-й ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире телеканала "Еспересо".

По его словам, враг использует малые пехотные группы и продолжает применять тактику попытки зайти в тыл к нашим позициям, чтобы снять видео своего продвижения и остаться там заблокированным. С этими группами наши бойцы расправляются очень быстро. Поэтому враг не имеет продвижения и его позиции не закреплены – он просто пытается проскакивать туда.

Также читайте В Кремле в очередной раз пригрозили "ядершей": в США отреагировали на заявление

Для россиян большая сложность в продвижении в самом городе Часов Яр, ведь провести продвижение механизированным штурмом или собственной техникой они не способны.

Андрей Полухин отметил, что микрорайон "Канал" в городе Часов Яр разрушен, и потому военные РФ почти не могут подъехать техникой, равно как и через канал Северский Донец.

Напомним, российские войска недавно продвинулись к главному украинскому выступлению в Курской области.

Читайте также: