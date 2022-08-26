"Ситуация остается очень рискованной": Зеленский сообщил, что происходит на ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время Запорожская АЭС снова подключена к сети и производит электроэнергию для Украины. Однако ситуация остается рискованной и опасной.

Поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать ЗАЭС под украинским контролем в постоянном режиме.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 26 августа.

"Нашим атомщикам, всем специалистам энергетической отрасли удается уберечь Запорожскую атомную станцию от самого плохого сценария, который постоянно провоцируется российскими силами. В настоящее время станцию удалось подключить к сети. Поздравляю. Она производит электроэнергию для Украины", – сообщил президент.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация остается очень рискованной и опасной. Любое повторение вчерашних событий, то есть любое отключение станции от сети, любые действия России, которые могут спровоцировать отключение реакторов, снова поставят станцию в шаге от катастрофы", – подчеркнул Зеленский.

Он объяснил – поэтому так важно, чтобы миссия МАГАТЭ прибыла на станцию как можно быстрее и помогла держать АЭС под украинским контролем в постоянном режиме. Также важно, чтобы российские войска вышли из станции и соседних районов. Также необходимо, чтобы исчезла угроза обстрелов самой АЭС или линий электропередач рядом.

"Украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для Запорожской АЭС. И сегодня я хочу поблагодарить и всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж, и всех наших атомщиков, всех наших энергетиков, чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодолевают последствия российского террора на станции", – резюмировал президент.

Ситуация на Запорожской АЭС очень рискованна - Зеленский

Напомним, 25 августа произошло полное отключение Запорожской АЭС от сети впервые в истории станции.

По состоянию на утро 26 августа все шесть энергоблоков ЗАЭС были отключены от сети.

Днем стало известно, что один из остановленных энергоблоков ЗАЭС подключен к сети.

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