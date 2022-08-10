Ситуация остается сложной, но ее развитие – под контролем сил обороны – ОК "Юг"

Ситуация в операционной зоне остается напряженной и сложной, но развитие ее под контролем сил обороны.
Об этом пишет оперативное командование "Юг".
Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении нет.
Пытаясь вернуть утраченное положение, попытался силами десантно-штурмового взвода провести разведку боем в направлении недавно освобожденного Лозового. Удачи не имел, отступил.
Тяжелой ствольной артиллерией 152 калибра обстрелян Криворожский район, близ Великой Костромки. Попадания по сельскохозяйственным площадям обошлось без человеческих потерь.
Напомним, что 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов.
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