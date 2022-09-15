"Ситуация под контролем": оккупационные власти Луганской области "не заметили" наступление ВСУ

В то же время оккупационные власти региона внезапно начали утверждать, что "ситуация под контролем".

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"После удачных наступательных действий ВСУ на Харьковщине и приближения наших военных к админгранице Луганской области, представители оккупационных властей после многодневного молчания начали распространять пропагандистские сюжеты. Утверждают, что "ситуация под контролем", в частности в Кременной, Северодонецке и Лисичанске. На протяжении нескольких последних месяцев у них успокоение не вызывало", — подчеркнул он.

Гайдай также добавил, что в Луганске семьи мобилизованных устроили митинг под стенами воинской части из-за того, что тех, кто на днях едва живым убежал из-под Балаклеи, хотели сразу отправить на другие позиции в так называемой "ДНР". Протестующих поддержали приехавшие под стены здания родственники.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника, добавил глава ОВА.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 204-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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