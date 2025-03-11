Ситуация под контролем: украинские воины сдерживают врага на Покровском направлении

В Покровском направлении ситуация стабилизировалась, но российские войска продолжают попытки продвижения.

Об этом заявил начальник прессслужбы бригады "Красная калина" НГУ Николай Коваль в эфире канала "Киев24".

По его словам, по сравнению с прошлым годом, когда враг использовал штурмовые группы от 20 до 50 человек, ныне россияне действуют малыми группами. оккупанты пытаются собираться в большие отряды и штурмовать позиции ВСУ.

"Мы уничтожаем группу за группой, а они отправляют новые. Они понесли большие потери", – отметил Коваль.

Несмотря на уменьшение интенсивности атак, российская армия может опрокидывать на направление новые подразделения. Однако это непохоже на прошлый год, когда штурмы были почти круглосуточными.

Напомним, российские войска закрепляют свои позиции в Курской области и готовятся к наступлению на Суджу в ближайшие дни.

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