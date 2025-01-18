Ситуация под Покровском сложная, ВСУ отбивают по 50-70 штурмов: детали от военного

Армия Российской Федерации пытается обойти Покровск в Донецкой области с левого и правого флангов. Впрочем, захватчики не идут в упор из-за значительных потерь.

Об этом заявил подполковник, руководитель прессслужбы 14-й штурмовой бригады НГУ "Красная Калина" Николай Коваль в эфире "Эспрессо".

По его словам, потенциал оккупантов для обхода позиций ВСУ постоянно снижается. Впрочем, украинские военные каждый день отбивают по 50-70 штурмов на Покровском направлении.

"Бывают и более интенсивные атаки, но тактика противника по обходу Покровска пока не меняется", — пояснил Николай Коваль.

Военный рассказал, что 14-я штурмовая бригада НГУ "Красная Калина" недавно отразила штурм, во время которого россияне использовали бронированную технику БМП. ВСУ атаку отбили и уничтожили вражескую технику.

"На направлении враг обычно применяет автомобильную технику, иногда даже мотоциклы, а также штурмовые группы до 10 человек. Мы готовим все возможные варианты для сохранения жизни и здоровья наших собратьев. Запасные позиции и рубежи всегда готовы к защите бойцов", — говорит Коваль. .

Как сообщалось, россияне суют на Покровск в Донецкой области. Пока нет никаких признаков того, что армия Российской Федерации в ближайшее время возьмет город в окружение или полуокружение.

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