Ситуация под Роботиным изменилась: ВСУ оказывают давление на россиян, но с некоторых позиций пришлось отступить — ISW

В начале октября 2023 года ВСУ продолжают контрнаступление у Роботиного и Вербового, противодействуя тактическим контратакам ВС РФ. В то же время, украинские войска потеряли отдельные позиции на западном фланге под Роботиным и продолжают отражать удары россиян на левом и правом флангах в зоне прорыва.

В аналитическом отчете Института изучения войны (ISW) отмечают, что ситуация в этом направлении изменилась в течение последних двух недель.

Аналитики указывают, что выводы делают на основе публикаций Генштаба и бойцов ВСУ, а также на основе сообщений и видео российских "военкорров". Данные свидетельствуют, что украинские подразделения в конце сентября потеряли фортификации ВС РФ юго-западнее Роботиного, откуда выбили противника две недели назад. Кроме того, враг продолжает давить на позиции ВСУ к западу и югу от этого населенного пункта, а также под Вербовым.

Авторы отчета отмечают, что бои под Ореховым ведут с переменным успехом. Подразделения ВСУ и ВС РФ обмениваются контратаками:

ВСУ атаковали северо-западнее Роботиного, возле Вербового и в направлении Новопокровки;

состоялся обмен ударами у Новофедоровки и Белогория (восточнее северо-восточнее Вербового).

Отметим, Генштаб ВСУ в отчете на утро 2 октября указал, что ВС РФ пытались атаковать у Новодаровки и Вербового. Командование указало, что атаки были безрезультатны.

Напомним, руководитель пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что оккупанты готовятся к наступлению на Лимано-Купянском направлении после определенного затишья. К боевым действиям присоединяется враждебная 25-я армия.

Также в ISW сообщали об успехах ВСУ возле Новопрокоповки. Отмечается, что Силы обороны достигли окраины населенного пункта. Также продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении.

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