Ситуация под Угледаром сложная: чем для Украины обернется потеря города

Ситуация возле Угледара Донецкой области может развиваться по двум основным сценариям. В частности, угроза существует для Покровска.

Такое мнение высказал генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, в случае захвата Угледара оккупанты получат прямой выход на Покровск, а также смогут продвигаться по территории Донецкой области. Такие действия врага могут угрожать находящимся в регионе украинским военным подразделениям.

"Это касается как возможного наступления врага в направлении Донбасса, так и содержания логистического пути для обеспечения группировок Донбасса и Запорожья. Это альтернативный путь Крымскому, в случае уничтожения Крымского моста и паромных переправ", — заявил Маломуж.

Он отмечает, что Угледар является важным логистическим и оборонным центром, поэтому очень важно удержать его под контролем Украины. Малому же говорит, что ВСУ укрепили свои позиции, но россияне имеют численное и огненное преимущество.

По словам генерала, командование рассматривает два сценария: первый предполагает контратаку с флангов, что может обесценить возможности противника; второй – возможную эвакуацию войск в случае критической ситуации.

"Это сложнейшая ситуация, поэтому противник постепенно продвигается в плане охвата Угледара. Но если говорить о перспективах, то мы оцениваем эти угрозы и рассматриваем два сценария", — высказался генерал.

В настоящее время ситуация под Угледаром остается напряженной, с постоянными атаками со стороны российских войск. Информация указывает, что количество атак на украинские позиции растет, а командование ВСУ готовит новые стратегические решения для защиты территории.

Напомним, на днях аналитик Forbes Дэвид Акс сообщил, что 72-я бригада ВСУ начала отступать из Угледара. Ситуация в городе становится все более напряженной.

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