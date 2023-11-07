"Ситуация постепенно ухудшается": террорист Гиркин из тюрьмы передал письмо о провале РФ на фронте

Российский террорист Гиркин-Стрелков снова порадовал украинцев хорошими для нас новостями о состоянии российской армии.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) из тюрьмы написал письмо, в котором описал плачевное состояние оккупационной армии в Украине.

Письмо террориста, датовое 26 октября, опубликовали на его Telegram-канале 6 ноября. Это же письмо анализируют на сайте ISW.

Гиркин утверждает, что ситуация для российских окупантов "постепенно ухудшается" и что силы РФ демонстрируют растущую слабость по сравнению с возможностями Украины, несмотря на "в целом успешное отражение" Россией украинского наступления летом и осенью 2023 года.

Террорист жалуется, что россияне даже не смогли провести ограниченные наступательные операции с оперативными целями. Так, неудачей завершились попытки продвижения оккупантов в районе Купянска. В общем неизменным осталось и положение на Лиманском направлении.

Бои за Авдеевку

Стрелков признает, что бои за Авдеевку привели к очень серьезным потерям РФ в живой силе и технике.

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"Авдеевские" бои, продолжавшиеся несколько суток, продемонстрировали неспособность ВС РФ добиться преимущества над ВСУ даже на очень узком участке фронта, несмотря на тщательную подготовку и неплохую координацию ударных сил и средств на начальном этапе операции, а также обилие боеприпасов неслыханное с момента штурма, – пишет военный преступник.

Гиркин предположил, что усилия России по отражению украинских локализованных атак на линии фронта и одновременные осенне-зимние наступательные операции, вероятно, усугубят наступательный и оборонный потенциал России к весне 2024 года. По его мнению, российским оккупантам в Украине придется потратить оставшуюся осенне-зимнюю кампанию на оборону.

Массовая "бавовна"

Террориста пугает относительно массированное использование Украиной современной авиационно-ракетной техники, поступающей из стран НАТО. В качестве примера он называет разгром аэродрома в районе оккупированного Бердянска.

"Конечно же, что после (или даже до) Нового года, когда ВСУ будут переданы воздушные сообщения, укомплектованные самолетами F-16, ВСУ нанесут еще более массированные удары — "уколы" по самым болезненным точкам военной и гражданской инфраструктуры, а также могут попытаться создать локальное преимущество на сжатые сроки на каком-то участке фронта с целью новых попыток его прорыва", – предположил Стрелков.

Ужас для РФ на левом берегу Днепра

Особенно пугают террориста успехи ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"В этом отношении наиболее опасным направлением (для России. – Ред.) по-прежнему является Херсонский (Днепровский) фронт, где сочетание природных факторов дает противнику (т.е. Украине. – Ред.) некоторые объективные преимущества", – признает Стрелков.

По его мнению, целью ВСУ является создание и расширение плацдармов на левом берегу Днепра, прикрываемых артиллерии огнем с правого берега. Эти плацдармы будут угрожать крымским перешейкам.

Мобилизация в России

Гиркин также предположил, что Кремль вряд ли объявит мобилизацию ранее весной 2024 года из-за предстоящих президентских выборов. По мнению террориста, Шойгу не удастся набрать "сотни тысяч" новых контрактников, поскольку Россия исчерпала потенциал набора добровольцев.

Напомним, 21 июля в РФ был задержан террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Стрелкову инкриминируют "публичные призывы в Интернете к осуществлению экстремистской деятельности".

В ноябре прошлого года Гиркин (Стрелков) был заочно приговорен нидерландским судом к пожизненному заключению по делу о сбитом малайзийском "Боинге" на Донбассе в 2014 году.

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