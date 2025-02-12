Ситуация развивается не в пользу ВСУ: военный обозреватель сообщил об опасности

На Купянском направлении российские оккупационные войска расширяют свой плацдарм. На этом участке фронта ситуация развивается не в пользу сил обороны Украины.

Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

В то же время на Покровском направлении противник замедлился. Кроме того, по словам эксперта, украинские войска осуществляют контратаки, что приводит к возвращению утраченных в результате российского наступления позиций.

"Судя по всему, мы сейчас имеем дело с перегруппировкой российской армии на Покровском участке фронта. Но это та оценка, которую можно дать сейчас, пока контратакуют Силы обороны Украины", — подчеркнул Попович.

Тем временем в Торецке Донецкой области продолжаются уличные бои. Он подчеркнул, что заявления россиян о якобы полном захвате города "были сделаны в кредит".

Напомним, аналитики ISW сообщили, что ВСУ продвинулись в Торецке . В частности, они имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части города и в центральной части Леонидовки.

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