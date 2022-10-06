"Ситуация развивается по нашему плану": Залужный побеседовал с коллегой из США

Залужный с Милли проанализировали наступательную и оборонительную операции ВСУ.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 6 октября обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли оперативную обстановку.
Об этом сам Залужный сообщил в Сети.
"В ходе сегодняшнего телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли обсудили оперативную обстановку, проанализировав наступательную и оборонную операции Вооруженных Сил Украины", – говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ.
"Ситуация сложная, но полностью контролируемая и развивающаяся по нашему плану", — отметил он.
Залужный с Милли также "сверили часы" о состоянии обеспечения украинской армии вооружением и техникой.
Командование фронтом
Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники заслушали информацию от разведки, штаба ВСУ и командующих войсками оперативных направлений о ситуации на фронте и последних действиях оккупантов.
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