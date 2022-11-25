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Ситуация с АЭС в Украине становится все более опасной — МАГАТЭ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Ситуация с АЭС в Украине становится все более опасной — МАГАТЭ

Фото: Офис президента Украины

Рафаэль Гросси отметил, что это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание.

Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены.

Об этом сообщил в Twitter директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Про этом он отметил, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной .

"Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной", — сказал Гросси.

Директор МАГАТЭ отметил, что это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание.

"Это было невозможно представить до этой трагической войны. И это очень волнует. Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены", — заявил Рафаэль Гросси.

Напомним, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу из-за ракетных обстрелов РФ. Из-за ракетного терроризма России была остановлена работа одного из четырех энергоблоков Ровенской АЭС – электростанция потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате АЭС снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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