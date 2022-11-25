Ситуация с АЭС в Украине становится все более опасной — МАГАТЭ

Рафаэль Гросси отметил, что это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание.

Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены.

Об этом сообщил в Twitter директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Про этом он отметил, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной .

"Полная и одновременная потеря внешнего электроснабжения украинскими атомными электростанциями демонстрирует, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной", — сказал Гросси.

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Директор МАГАТЭ отметил, что это первый случай, когда все станции одновременно теряют внешнее питание.

"Это было невозможно представить до этой трагической войны. И это очень волнует. Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены", — заявил Рафаэль Гросси.

Напомним, что Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС приостановили работу из-за ракетных обстрелов РФ. Из-за ракетного терроризма России была остановлена работа одного из четырех энергоблоков Ровенской АЭС – электростанция потеряла подключение к одной из линий электропередач напряжением 750 кВ. В результате АЭС снизила мощность, а один из четырех ее блоков автоматически отключился.

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