"Ситуация с Авдеевкой может перерасти в общую перегруппировку на фронтах": эксперт – о следующих шагах РФ

В Украине – новый главнокомандующий, у него может быть свой замысел относительно того, что происходит и на юге, и ни на востоке, отметил Михаил Самусь.

Ситуация с Авдеевкой может перерасти во всеобщую перегруппировку на фронтах.

Об этом заявил военный эксперт Михаил Самусь в эфире "1+1".

"Ситуация с Авдеевкой может перерасти в общую перегруппировку на фронтах. Во-первых, у нас новый главнокомандующий, у него может быть свой замысел относительно того, что происходит и на юге, и ни на востоке, Авдеевка, Бахмут и т.д. Поэтому он может реагировать на эту ситуацию по-своему У русских также может быть свой замысел Есть информация (правда она противоречивая) относительно того, что россияне огромную группировку на Роботино собирают, и могут после Авдеевки провести еще один удар по тем достижениям, которые Украина получила во время своего контрнаступления", – отметил эксперт.

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Самусь объяснил пропагандистскую логику.

"Если в районе Роботиного выравнивается также фронт, они могут заявить, что "видите, мы добились и здесь больших успехов", – сказал он.

Напомним, российские захватчики используют в Авдеевке химическое оружие.

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